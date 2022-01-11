В Минздраве прогнозируют очередную вспышку COVID — названа дата

Министерство здравоохранения прогнозирует, что в скором времени Украину накроет еще одна волна коронавируса.

| Автор: Шароди Диана

Это будет одна из самых продолжительных вспышек вируса / Иллюстративное фото / depositphotos.com

Главный санврач Игорь Кузин спрогнозировал сроки новой волны коронавируса в Украине. В профильном ведомстве утверждают, что ковид-вспышка может продолжаться в период с января до апреля 2022 года.

Об этом Кузин рассказал в интервью BBC.

Просчеты профильного ведомства доказывают, что новая вспышка коронавируса принесет более интенсивное распространение нового штамма Омикрон. И вспышка вируса будет обусловлена локальными многочисленными всплесками заболеваемости в Европе.

"Пик придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля",

— констатировал Кузин.

Он также отметил, что это будет одна из самых продолжительных волн коронавируса в Украине с начала пандемии.

"Продолжительность и размах новой волны будет зависеть от эффективности противоэпидемиологических мероприятий и от количества людей, которые получат полный курс прививки или бустерную дозу",

— комментирует главный украинский санитарный врач Игорь Кузин.

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Напомним, накануне в Одессе подтвердили первый случай заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон".