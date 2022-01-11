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В Минздраве прогнозируют очередную вспышку COVID — названа дата

Министерство здравоохранения прогнозирует, что в скором времени Украину накроет еще одна волна коронавируса.
 |  Автор: Шароди Диана
В Минздраве прогнозируют очередную вспышку COVID — названа дата
Это будет одна из самых продолжительных вспышек вируса / Иллюстративное фото / depositphotos.com

Главный санврач Игорь Кузин спрогнозировал сроки новой волны коронавируса в Украине. В профильном ведомстве утверждают, что ковид-вспышка может продолжаться в период с января до апреля 2022 года. 

Об этом Кузин рассказал в интервью BBC.

Просчеты профильного ведомства доказывают, что новая вспышка коронавируса принесет более интенсивное распространение нового штамма Омикрон. И вспышка вируса будет обусловлена локальными многочисленными всплесками заболеваемости в Европе. 

"Пик придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля",

— констатировал Кузин. 

Он также отметил, что это будет одна из самых продолжительных волн коронавируса в Украине с начала пандемии. 

"Продолжительность и размах новой волны будет зависеть от эффективности противоэпидемиологических мероприятий и от количества людей, которые получат полный курс прививки или бустерную дозу", 

— комментирует главный украинский санитарный врач Игорь Кузин. 

Читайте также: Новый всплеск COVID-19 в Украине ожидают со второй половины января, - Кузин

Напомним, накануне в Одессе подтвердили первый случай заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон".

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