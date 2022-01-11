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В Украине 140 тысяч детей вакцинированы от СOVID-19, - Кузин

Прививки от коронавируса детям делают только по желанию родителей.
 |  Автор: Виталий Кулак
В Украине 140 тысяч детей вакцинированы от СOVID-19, - Кузин
Игорь Кузин / facebook.com/i.kuzin.moz/

В Украине на данный момент около 140 тысяч детей в возрасте от 12 до 18 лет вакцинированы от коронавируса. Об этом в интервью изданию ВВС рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Он подчеркнул, что прививки от коронавируса детям делают только по желанию родителей. При этом частота неблагоприятных случаев после иммунизации детей не больше, чем среди взрослых.

Между тем, с начала вакцинации, которая стартовала в Украине 24 февраля 2021 года, первую дозу вакцины по состоянию на утро 11 января 2022 года получили 14 842 428 человек. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 039 548 человек.

В Украине с начала пандемии и по состоянию на утро 11 января 2022 года был подтвержден 3 709 871 случай СOVID-19. Выздоровели 3 522 547 человек, а 97 544 – умерли от осложнений.

Напомним, ранее ученые сообщили, что инкубационный период при инфицировании новым штаммом коронавируса "Омикрон" составляет три дня, в то время как при инфицировании штаммом "Ухань" – пять дней, а "Дельта" – четыре дня.

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