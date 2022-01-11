В Ровенской области врач незаконно выплатил 400 тысяч "ковидных" надбавок

Теперь ему, согласно УК Украины, грозит до 6 лет лишения свободы.

В Ровенской области главный врач одного из медучреждений без оснований подписывал приказы о выплате "ковидных" надбавок. Он нанес государству ущерб в размере почти 437 тысяч гривен, сообщил Отдел коммуникации полиции Ровенской области.

По версии досудебного следствия, фигурант с апреля по июнь 2021 года во время распределения средств, предназначенных для оплаты труда медицинских и других сотрудников, которые были заняты на работах по ликвидации последствий пандемии COVID-19, безосновательно подписал приказы.

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В результате этого были начислены и выплачены доплаты сотрудникам, которые не привлекались к оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19 или с подозрением на это заболевание. Ущерб государству составил почти 437 тысяч гривен.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Максимальное наказание по этой статье – 6 лет лишения свободы. Фигуранту уже сообщили о подозрении в преступлении.

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Ранее стало известно, что во Львове медики шесть месяцев торговали поддельными COVID-сертификатами. Преступную схему организовали медики в одной из больниц.

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