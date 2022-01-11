При вторжении РФ защищать Украину будет 90% населения, - Ермак

Российское вторжение в Украину станет тяжелейшим поражением для НАТО, считает Ермак

В случае российского вторжения на защиту страны встанет 90% украинцев, но это событие всё равно станет приговором для НАТО. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью британскому "Channel 4".

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Он отметил, что Киев видит прямую взаимосвязь между безопасностью Украины и безопасностью Европы. Соответственно, эскалация российской агрессии против Украины станет одним из крупнейших поражений Запада.

"Я абсолютно уверен, что более 90% нашего населения останутся и будут защищать страну. Если это произойдет, это будет приговором для НАТО и большой проблемой, поскольку западные страны должны будут объяснить своим людям, почему были такие долгие разговоры, но нападение все-таки случилось", - отметил Ермак.

Напомним, американские СМИ пишут, что Путин перенес возможное вторжение в Украину на весну. Причиной такого решения может быть "слишком мягкая зима".

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