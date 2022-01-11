Путин перенес возможное вторжение в Украину на весну, - NYT

Владимир Путин отложил вторжение в Украину до весны, считают в США.

| Автор: Шароди Диана

Официальные представители администрации президента США Джо Байдена допускают, что президент стран-агрессора России Владимир Путин отложил возможное вторжение в Украину ближе к весне.

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Об этом пишет The New York Times.

Причиной такого решения может быть "слишком мягкая зима".

Издание сообщает, что Вашингтону известно из личных источников о планах Путина сконцентрировать вблизи украинской границы около 175 тысяч военных. Однако в последнее время то ли ввиду погодных условий, то ли ввиду пристального контроля мирового сообщества стягивание войск замедлилось. Хотя в последнее время и стало известно о том, что Россия и перебрасывает ударную авиацию, боевые и транспортные вертолеты, а также штурмовые истребители, но наступательных действий в ближайшее время не предвидится.

Представители Белого дома считают, что Путин может отдать приказ о начале вторжения в Украину весной. Тем не менее, возможность вторжения Путина в Украину ограничено, поскольку весенняя оттепель может создать непроходимые условия для российской тяжелой военной техники.

"Относительно мягкая зима замедлила замерзание земли, и крайний срок Путина для ввода войск сдвинулся ближе к весне, утверждают чиновники…. Путин может быть вынужден отложить наземное наступление самое раннее до февраля",

— сказано в NYT.

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Напомним, Америка пока не видит признаков того, что Кремль отказался от идеи военной экспансии. США продолжат прилагать усилия для деэскалации, диалога и дипломатического урегулирования ситуации. Однако Россия не готова идти по этому пути.