Россия концентрирует военные вертолеты у границы с Украиной

На международном уровне Россию снова уличили в наращивании численности своих войск вблизи границы с Украиной.

| Автор: Шароди Диана

Российская Федерация начала переброску военных вертолетов к украинским границам. Это говорит о том, что Москва все же планирует наступательную операцию в украинскую сторону.

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Об этом пишет The New York Times.

На данный момент известно, что официальные лица США говорят о начале переброски военных вертолетов.

Стягивание российских войск сейчас не такое интенсивное, как было раньше, но возле украинских границ еще остаются около ста тысяч военных. Более того, наблюдается и скопление техники. Ее к границе стягивают из разных уголков России.

По данным издания, с 27 декабря над Украиной регулярно летают ВВС США на самолетах RC-135 Rivet Joint для радиоэлектронной прослушки. Данные воздушные судна позволяют прослушивать сообщения российских командиров.

Отметим, скопление войск РФ наблюдается с осени 2021 года. Сейчас ситуация все еще остается сложной.

Напомним, Министерство торговли США готовит санкции о запрете экспорта в Россию любых потребительских товаров, использующих произведенную или разработанную в США электронику, сообщает издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников.