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В горах Закарпатья задержали украинца, который пешком шел в Польшу
В Закарпатской области пограничники задержали 41-летнего жителя Харькова с туристическим снаряжением, который пытался незаконно перейти государственную границу, чтоб попасть в Польшу. По горам он шел по навигатору в мобильном приложении, сообщила пресс-служба ГПС Украины.
Установлено, что жителю Харькова суд временно запретили покидать Украину из-за задолженности по алиментам. Поэтому он решил незаконно пройти через государственную границу. В Польше он планировал устроиться на работу.
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Правонарушитель проложил себе маршрут в направлении Польши и даже купил онлайн-билет на автобус из первого польского села до города Санок.
В отношении задержанного составили административный протокол по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины). Наказание ему назначит суд.
Напомним, ране стало известно, что под Новый год в Луганской области возле поселка Меловое украинские пограничники задержали россиянина, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Государственную границу он тайно перешел, чтобы навестить свою знакомую.
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