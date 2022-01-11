Почти сутки на Донбассе "тишина"

С начала суток 11 января на Донбассе вооруженные формирования России ни разу не нарушили режим прекращения огня.

| Автор: Шароди Диана

В штабе добавили, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной российской агрессии / Иллюстративное фото / EPA / UPG

По состоянию на вечер вторника, 11 января, в штабе ООС не зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков от начала суток.

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Об этом сказано в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

В штабе сообщается, что с начала суток 11 января на Донбассе вооруженные формирования России ни разу не нарушили режим прекращения огня. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано",

— сказано в отчете.

При этом в штабе подчеркнули, что ВСУ продолжают контролировать свои подразделениях, их расположения, и не позволят боевикам продвигаться далее и оккупировать территории, входящие в состав Украины.

Напомним, в Черновцах местный районный суд заочно приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего сотрудника Службы безопасности Украины, который перешел на сторону оккупантов на Донбассе. Отмечается, что осужденный был сотрудником СБУ, имеет специальное образование, профессиональные навыки, соответствующую физическую, военную и оперативную подготовку.