Телеканал Рада случайно "похоронил" главу парламента

Неудачное расположение надписей и фото в кадре дало неожиданный эффект

Парламентский телеканал "Рада" попал в очередной конфуз из-за неудачной вёрстки кадра. Телезрителям показали картинку, которая вводила в заблуждение и создавала видимость, будто сообщается о смерти главы Верховной Рады Руслана Стефанчука.

Так, во время выпуска новостей 11 января канал сообщил о смерти главы Европарламента Давида Сассоли. Действующий глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук выразил в этой связи свои соболезнования.

Когда ведущие зачитывали это сообщение, на экране демонстрировался текст соболезнования вместе с фото его автора – Стефанчука. Одновременно в кадре также присутствовала крупная надпись "РАПТОВО ПОМЕР" и более мелкий текст с коротким сообщением о смерти главы Европарламента.

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Из-за того, что все эти элементы (текст, фото и заглавие) были расположены в кадре крайне неудачно, при взгляде на экран у зрителей могло сложиться впечатление, что канал сообщает о смерти именно Стефанчука, а не его коллеги из Европарламента.

youtube.com/user/RadaTVchannel

Напомним, в середине декабря нардепы из "Евросолидарности" устроили "флэшмоб" – начали врываться в прямой эфир канала "Рада", который вещает из кулуаров украинского парламента.

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