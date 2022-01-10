Под Житомиром кабан убил спецназовца

На охоте дикий кабан нанес смертельную травму командиру полицейского спецназа

В Житомирской области полицейский погиб во время охоты, его убил дикий кабан. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба полиции региона.

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"9 января в результате несчастного случая трагически погиб 32-летний старший лейтенант полиции Житомирщины Евгений Александрович Андрейковец. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью во время охоты в результате нападения зверя (кабана)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе полиции не сообщили других подробностей касательно обстоятельств смерти охотника, но отметили, что погибший проходил службу в спецподразделении и был командиром одного из отделений.

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По данным издания "Сегодня", Андрейковец был командиром местного спецподразделения полиции "КОРД". Трагедия произошла в лесу возле села Троянов в Житомирском районе. Дикий кабан набросился на охотника и нанес ему рваную рану клыком, повредив артерию и кость.

Напомним, под Одессой ружье само застрелило охотника. Несчастный случай произошел во время выезда на охоту.

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