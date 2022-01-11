В Украине планируют повысить зарплату чиновникам

Поднимать оплату труда государственным служащим в Украине планируют уже с января 2022 года.

В Украине намерены повысить должностные оклады чиновников. Заработная плата вырастет в среднем на 9,3%. Об этом во вторник, 11 января, сообщает Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы (НАГС).

Соответствующий проект постановления об утверждении размеров должностных окладов для чиновников на 2022 год внесен НАГС на рассмотрение правительства.

В НАГС мотивировали необходимость повышения уровня оплаты труда большим количеством обращений от граждан и выразили надежду на скорейшее рассмотрение правительством проекта этого постановления и его поддержку в действующей редакции.

"Эта поддержка касается более 200 тысяч человек, которые добросовестно выполняют задачи и функции государства, проводят подготовку документов политики, обеспечивают реализацию законов, оказывают качественные услуги населению", - говорится в сообщении.

Повышение зарплаты касается в том числе руководителей аппарата ВРУ, секретариата Кабмина, Офиса президента, аппарата СНБО, ЦИК, Счетной палаты, Конституционного суда, Офиса генпрокурора.

Напомним, сотрудникам правоохранительных структур повысят заработную плату уже с февраля 2022 года.

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