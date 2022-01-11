Озвучена зарплата Зеленского на посту президента

За прошлый год Зеленский ни разу не получал премию или надбавку

Зеленский заработал за год 336 тысяч / instagram.com/zelenskiy_official

В прошлом 2021 году Владимир Зеленский заработал на должности президента 336 тысяч гривен. Об этом сообщили в Государственном управлении делами в ответ на запрос "24 канала".

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Согласно документу, который прислали в редакцию канала, должностной оклад Зеленского в прошлом году составлял – 28 тысяч гривен в месяц. Никаких прибавок и премий глава государства в прошлом году не получал.

"Заработная плата в 2021 году составила 336 тысяч гривен (общая сумма), с которой уплачены налоги и сборы в сумме 65 520 гривен", – говорится в документе.

24tv.ua

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Кроме того, журналисты канала выяснили, сколько в 2021 году заработали другие высокопоставленные чиновники и влиятельные политики.

Так, секретарь СНБО Алексей Данилов в прошлом году заработал более 900 тысяч гривен, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук – 795 324 гривны, его первый зам Александр Корниенко – 541 465 гривен; глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия – 410 300 гривен, глава фракции ОПЗЖ Юрий Бойко – 485 425, нардеп Виктор Медведчук – 445 869 гривен, Юлия Тимошенко – 486 593 гривен, Александра Устинова ("Голос") – 504 352 гривны.

Напомним, полицейским и спасателям повысят зарплату уже в феврале. На фоне массовых увольнений полицейских Кабмин таки повысил им зарплаты.

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