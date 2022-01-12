Эстония передаст Украине оружие и полевой госпиталь

Передача оружия осуществляется в рамках партнерских взаимоотношений.

| Автор: Шароди Диана

Это уже не первая помощь Украине от Эстонии / Иллюстративное фото / EPA / UPG

Посол Эстонии в Украине Каимо Кууск сообщил, что Эстония планирует передать Украине самый современный полевой госпиталь. Его передадут на баланс ВСУ для использования в том числе и на Донбассе. Также передать планируют оружие.

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Об этом сообщает "Украина 24", цитируя слова посла Эстонии.

"Мы в Эстонии можем также привести вам немного оружия, но, например, вместе с Германией довольно скоро мы привезем в Украину самый современный полевой госпиталь в мире",

— комментирует посол Эстонии в Украине Каимо Кууск.

Чиновник рассказал, что полевой военный госпиталь, который передадут в Украину, уникален тем, что его можно развернуть и свернуть за час. Полевой госпиталь был произведен в Эстонии, а производство было оплачено Германией.

Эстонцы научат военных медиков использовать полевой госпиталь.

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Напомним, 2 января сообщалось, что в госпитале умер 20-летний солдат, получивший ранение на Донбассе. Игорь Тычина был ранен 27 декабря 2021 года на Донбассе в результате обстрела пророссийских боевиков.