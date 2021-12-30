Эстония передаст Украине ракеты Javelin и гаубицы, но при одном условии

Эстония планирует передать Украине ракеты Javelin и гаубицы для применения их в целях обороны собственных границ и территорий.

| Автор: Шароди Диана

Передано будет не только вооружение, но и боевой опыт Эстонии / EPA / UPG

Министерство обороны Эстонии заявило о своих намерениях передать на баланс Минобороны Украины противотанковое вооружение, ракеты Javelin и гаубицы. Сроки передачи данного вооружения не оглашаются.

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Об этом пишет издание ERR.

Однако сначала Соединенные штаты Америки, Финляндии и Германии должны предоставить разрешение на передачу данного вооружения. Однако Эстония способствует не только увеличению вооружения на балансе украинской армии, но и передаче военного опыта.

"Мы помогли в подготовке украинских военных медиков, артиллеристов, бойцов отрядов специального назначения, а также в обмене информацией с нашими военнослужащими",

— сказал начальник отдела международного сотрудничества Министерства обороны Пеэтер Куймет.

Чиновник говорит, что решение о передаче вооружения уже принято эстонской стороной. Речь идет о ракетах Javelin для противотанковых ракетных систем, а также гаубицах калибра 122 мм.

Для начала процесса передачи нужно получить разрешение от трех стран.

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Напомним, ВСУ показали, как Javelin уничтожил танк. На кадрах, снятых во время стрельб в зоне ООС, видно, как ракета поражает бронированный танк и последствия такого удара.