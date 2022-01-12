В Москве назвали два условия деэскалации на границах Украины

В России рассказали, когда исчезнет угроза для Украины

Россия готова к деэскалации ситуации вокруг Украины, если будут выполнены Минские соглашения. Об этом на брифинге заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

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"Деэскалация вокруг Украины… Здесь наша позиция абсолютно понятна - деэскалация возможна. Прежде всего необходимо принудить власти в Киеве к полному и безусловному выполнению минских соглашений, которые являются частью международного права в результате принятия революции Совбеза ООН", - заявил он.

Грушко также сообщил, что условием для деэскалации является прекращение военной поддержки Украины со стороны НАТО.

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"Будут выполнены минские соглашения – не будет никакой угрозы ни безопасности Украины, ни ее территориальной целостности. Для того чтобы содействовать такой деэскалации, страны НАТО должны прекратить всякое военное содействие Украине, прекратить поставки оружия, отозвать инспекторов и инструкторов, что собственно предусмотрено соответствующими положениями минских соглашений", - заявил российский дипломат.

Напомним, в РФ заявили, что отношения с НАТО "на критически низком уровне". Москва обвинила Запад в нежелании обсуждать нормализацию обстановки.

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