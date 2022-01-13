В Украине третий день подряд увеличивается количество новых случаев COVID

Всего с начала пандемии в Украине подтверждено более 3,7 млн случаев коронавируса.

В Украине в среду, 12 января, медики зафиксировали 10 046 новых случаев COVID-19, сообщила в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения. Третий день подряд в нашей стране увеличивается количество новых случаев коронавируса.

Состояние здоровья 1 676 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их отправили в больницы.

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Больше всего новых случаев болезни в среду зафиксировали в Киеве (997) и Ивано-Франковской области (983). Меньше всего – в Кировоградской (64) и Волынской (88) областях.

Всего с начала пандемии в Украине уже подтверждено 3 727 034 случая СOVID-19. Выздоровели 3 537 826 человек (7 202– за минувшие сутки), а 97 928 – умерли от осложнений (191 – за минувшие сутки). Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 152 238 человек.

Вакцинацию 12 января проводила 821 мобильная медицинская бригада, 3 343 пункта вакцинации и 448 центров вакцинации населения.

Напомним, ранее ученые сообщили, что инкубационный период при инфицировании новым штаммом коронавируса "Омикрон" составляет три дня, в то время как при инфицировании штаммом "Ухань" – пять дней, а "Дельта" – четыре дня.

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Иллюстративное фото / facebook.com/moz.ukr/