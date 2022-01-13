Карантин в Украине: уже три области стали "оранжевыми"

В целом по Украине, по данным Министерства здравоохранения, СOVID-показатели не превышают норму.

Минздрав Украины сегодня, 13 января 2022 года, обновил эпидемиологические показатели по ситуации с коронавирусом в областях. В "оранжевую" зону адаптивного карантина попала Ивано-Франковская область, свидетельствуют данные Минздрава.

Таким образом, на данный момент уже три области входят в "оранжевую" зону адаптивного карантина - Ивано-Франковская, Сумская и Херсонская. Все остальные регионы входят в "желтую" зону карантина.

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В целом по Украине СOVID-показатели не превышают норму. Однако, в нашей стране третий день подряд увеличивается количество новых случаев коронавируса.

В Украине с начала пандемии и по состоянию на утро 13 января 2022 года было подтверждено 3 727 034 случая СOVID-19. Выздоровели 3 537 826 человек, а 97 928 – умерли от осложнений. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 152 238 человек. 56 178 украинцев прошли ревакцинацию от коронавируса.

Напомним, ранее ученые сообщили, что инкубационный период при инфицировании новым штаммом коронавируса "Омикрон" составляет три дня, в то время как при инфицировании штаммом "Ухань" – пять дней, а "Дельта" – четыре дня.

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Иллюстративное фото / moz.gov.ua