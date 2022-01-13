Стало известно, когда в Украине начнется рост COVID-заражений

Об этом рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

В Украине увеличение новых случаев коронавируса может начаться уже в текущем месяце, то есть в январе 2022 года. Такое заявление во время брифинга сделал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

По его словам, пока нельзя определить области Украины, в которых начнется новая вспышка коронавируса, но эпидемиологическая ситуация в последнее время заметно ухудшилась в Сумской и Ивано-Франковской областях.

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"Абсолютно любой регион может быть очагом вспышки", - подчеркнул Ганиченко.

Между тем, в Украине третий день подряд увеличивается количество новых случаев коронавируса. Сейчас Ивано-Франковская, Сумская и Херсонская области входят в "оранжевую" зону адаптивного карантина. Все остальные регионы входят в "желтую" зону карантина.

В Украине с начала пандемии и по состоянию на утро 13 января 2022 года было подтверждено 3 727 034 случая СOVID-19. Выздоровели 3 537 826 человек, а 97 928 – умерли от осложнений. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 152 238 человек.

Напомним, ранее ученые сообщили, что инкубационный период при инфицировании новым штаммом коронавируса "Омикрон" составляет три дня, в то время как при инфицировании штаммом "Ухань" – пять дней, а "Дельта" – четыре дня.

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