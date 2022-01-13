Украинский спутник "СИЧ-2-30" запускают в космос — где и когда смотреть

13 января 2022 года украинский спутник "СИЧ-2-30" полетит в космос.

| Автор: Шароди Диана

13 января 2022 года украинский спутник "СИЧ-2-30" полетит в космос с Флориды. Запуск будет проходить около 17:15 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал.

Об этом информирует YouTube-канал американской компании SpaceX.

Именно на этом Ютуб-канале можно будет в прямом эфире посмотреть запуск спутника украинского производства.

Запуск проходит в рамках миссии Transporter 3.

Сообщается, что на орбиту СИЧ-2-30 выведет многоразовая ракета-носитель Falcon 9.

"СИЧ-2-30" предназначен для дистанционного зондирования Земли, то есть для фотосъемки поверхности. Разрешение его камер позволит различить каждый дом, захват составляет 46,6 км, что важно для точного составления карт. Масса спутника около 200 кг",

— сказано в сообщении компании SpaceX.

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Напомним, самолет Ан-124-100 Руслан доставил турецкий спутник Turksat 5B из Тулузы (Франция) для американской компании SpaceX. Украинский Руслан является единственным в мире самолетом, способным перевозить подобные грузы.