Итоги 10 января: Неправильные защитные маски и кабан убил спецназовца

Bigmir.net выделил главные события вчерашнего дня.

Украинцы используют неправильные защитные маски, - Минздрав



ВОЗ видит конец пандемии COVID — названы даты

По данным Министерства здравоохранения Украины , пластиковые прозрачные "маски" не являются эффективным средством индивидуальной защиты против коронавируса. Они не упоминается ни в одном из документов, регламентирующих противоэпидемические правила в Украине.

Во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют, что ситуация с распространением коронавируса может разрешиться уже примерно через несколько месяцев. Однако о полной победе над вирусом это еще не говорит.

В ВОЗ убеждены, что сложная ситуация будет длиться еще как минимум три месяца. Однако мир уже на пути к завершению пандемии.



Украина сократит срок действия COVID-сертификатов — на сколько

Украина решила перенять опыт Евросоюза, и тоже планирует сокращение срока действия сертификатов. Ранее срок "зеленого сертификата", который пациент получал после второй дозы вакцины, составлял 12 месяцев или 365 дней. Согласно нововведениям, сертификат будет действителен 9 месяцев — 270 дней.

Под Житомиром кабан убил спецназовца

В Житомирской области полицейский погиб во время охоты, его убил дикий кабан.

"9 января в результате несчастного случая трагически погиб 32-летний старший лейтенант полиции Житомирщины Евгений Александрович Андрейковец. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью во время охоты в результате нападения зверя (кабана)", - говорится в сообщении полиции.



Стало известно, куда украинцы тратят "ковидную тысячу"

Как свидетельствуют правительственные данные, активнее всего украинцы тратят "ковидную тысячу" на покупку книг и походы в кинотеатры. В целом структура расходов "ковидной тысячи" выглядит следующим образом: книжные магазины – 361 млн грн, кинотеатры – 300 млн грн, театры, концерты и развлекательные услуги – 138 млн грн, железнодорожные и воздушные пассажирские перевозки – 134 млн грн, спорт – 90 млн грн.

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