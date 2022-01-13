Данилов: На совещании у Зеленского 3 часа обсуждали Казахстан

Украина внимательно отслеживает ситуацию с вводом войск ОДКБ в Казахстан

10 января в Офисе президента состоялось совещание, посвященное событиям в Казахстане, в частности вводу войск ОДКБ в эту страну. Об этом в интервью "Украинской правде" заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

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"События в Казахстане, использование сил ОДКБ – новый фактор, требующий внимательного изучения и отработки действенных механизмов реагирования", - заявил Данилов.

По его словам, ситуацию в Казахстане в Офисе президента на совещании руководителей сектора безопасности и обороны обсуждали более трех часов.

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"Были даны соответствующие поручения. Владимир Александрович Зеленский, - ред.) более чем внимательно отслеживает всю информацию и уделяет этому вопросу значительное время", - заверил глава СНБО.

Напомним, президент Казахстана заявил о выводе миссии миротворцев ОДКБ в стране. По его словам, поэтапный вывод войск начнётся с 13 января и займёт не более десяти дней.

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