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Полный порядок в Казахстане восстановлен, - Токаев
Власти Казахстана полностью восстановили порядок в стране. Об этом на совещании ОДКБ заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, пишут российские СМИ.
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"Полный порядок в Казахстане восстановлен, опасные угрозы для безопасности страны предотвращены, в рамках антитеррористической операции ведется работа по выявлению лиц, участвовавших в преступлениях", - заявил он.
По словам Токаева, в настоящее время силовики продолжают так называемую "антитеррористическую операцию", в рамках которой ведется работа по "выявлению скрывшихся боевиков, которые применяют новую тактику маскировки, переодеваются в гражданскую одежду, сбривают бороды и прочее".
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Он также сообщил, что к поиску участников беспорядков привлекли ветеранов правоохранительных органов и армии.
Президент Казахстана заявил, что будущем мировой общественности представят доказательства того, что страна подверглась "террористической агрессии" извне.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протесты в Казахстане попыткой госпереворота.
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