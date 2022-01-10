Полный порядок в Казахстане восстановлен, - Токаев

Ситуацию в Казахстане взяли под контроль, но силовики продолжают спецоперацию

Власти Казахстана полностью восстановили порядок в стране. Об этом на совещании ОДКБ заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, пишут российские СМИ.

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"Полный порядок в Казахстане восстановлен, опасные угрозы для безопасности страны предотвращены, в рамках антитеррористической операции ведется работа по выявлению лиц, участвовавших в преступлениях", - заявил он.

По словам Токаева, в настоящее время силовики продолжают так называемую "антитеррористическую операцию", в рамках которой ведется работа по "выявлению скрывшихся боевиков, которые применяют новую тактику маскировки, переодеваются в гражданскую одежду, сбривают бороды и прочее".

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Он также сообщил, что к поиску участников беспорядков привлекли ветеранов правоохранительных органов и армии.

Президент Казахстана заявил, что будущем мировой общественности представят доказательства того, что страна подверглась "террористической агрессии" извне.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протесты в Казахстане попыткой госпереворота.

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