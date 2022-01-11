Президент Казахстана заявил о выводе миссии миротворцев ОДКБ в стране

По его словам, поэтапный вывод войск начнётся с 13 января и займёт не более десяти дней.

| Автор: Шароди Диана

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Организация договора о коллективной безопасности выводит войска из Казахстана. Лидер государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что основная миссия успешно завершена.

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Об этом пишет "Коммерсантъ".

Сообщается, что вывод войск будет проходить в несколько этапов. Начнется первый этап уже на этой неделе.

"Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более десяти дней",

— заявил Токаев.

Он утверждает, что "над подготовкой захвата власти в Казахстане работали профессионалы", поэтому решение обратиться за помощью в урегулировании ситуации в ОДКБ было вполне обоснованным — и с юридической точки зрения в том числе.

Напомним, Токаев назначил нового главу правительства Казахстана. Новым премьер-министром вместо отправленного в отставку на фоне протестов Аскара Мамина стал его заместитель Алихан Смаилов. Ранее нижняя палата парламента одобрила его кандидатуру. Токаев, выступая в Мажилисе (нижней палате парламента) в режиме видеосвязи, предложил депутатам рассмотреть кандидатуру Смаилова на должность главы правительства.