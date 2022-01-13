В Сумах боевика "ДНР" отправили в тюрьму на 8 лет

Он был командиром отделения спецподразделения боевиков.

В Сумах суд признал жителя Одессы виновным в участии в террористической организации "ДНР" и приговорил его к 8 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Прокуроры в суде доказали, что осужденный в 2014 году добровольно уехал в Донецк и участвовал в преступной деятельности террористической организации "ДНР". У него воинское звание лейтенант, награжден террористической организацией так называемой медалью "За боевые заслуги".

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Установлено, что злоумышленник был командиром отделения спецподразделения боевиков. Среди прочего он лично сопровождал военную технику и был охранником одного из главарей незаконного вооруженного формирования.

По данному факту следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (Участии в деятельности террористической организации).

В суде фигурант свою вину признал частично. Он не отрицал, что примерно 2,5 лет входил во состав вооруженного формирования террористической организации "ДНР", но не признался, что участвовал в ее деятельности. Несмотря на это суд признал его вину полностью доказанной. Наказание - 8 лет лишения свободы.

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Напомним, ранее стало известно, что по материалам контрразведки СБУ суд приговорил двух боевиков незаконных "Л/ДНР" к 10 годам за решеткой заочно.

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