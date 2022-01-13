В Украину идет новый циклон - синоптики объявили штормовое предупреждение

В Украине ожидается незначительное потепление и порывистый ветер.

| Автор: Шароди Диана

В Украину идет новый циклон, который принесет сильные порывы ветра. Ожидается, что уже завтра в некоторых регионах Украины скорость ветра достигнет 27 метров в секунду, поэтому украинцев просят учесть это при планировании поездок.

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О штормовом предупреждении проинформировал Укргидрометцентр.

В профильном метеоцентре оценивают подобные порывы ветра как второй уровень опасности. Усиленные порывы ветра выступят атмосферные фронты циклона Famce, которые будут перемещаться по территории Украины в течение следующих суток.

Сообщается, что среднесуточная температура воздуха повысится на несколько градусов, вследствие чего в горном районе ожидается оттепель.

Из-за роста температуры осадки будут выпадать как в виде снега, так и в виде дождя. Гололедица все еще будет сохраняться.

Из осадков ожидается небольшой снег с переходом в дождь в основном на востоке Украины. Температура ночью в западных (кроме Закарпатья), Винницкой, Житомирской и Киевской областях от +2 тепла до -3 мороза, на остальной территории -4-9 мороза, в восточных областях -10-15 мороза; днем в Украине 0+5 тепла.

Напомним, сильные ливни на юго-востоке Бразилии спровоцировали оползни и наводнения. Непогоду объясняют изменениями климата. Жертвами тяжелых погодных условий стали как минимум 15 человек, среди которых дети. При этом более 28 тысяч жителей покинули свои дома, чтобы эвакуироваться в безопасное место.