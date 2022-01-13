Пожар в Харьковском национальном университете потушили

На месте происшествия работал штаб по ликвидации пожара и оперативная группа ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В Харькове бойцы ГСЧС ликвидировали пожар в главном корпусе Харьковского национального университета имени Каразина. Никто из людей не погиб и не пострадал, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Служба спасения получила сообщение о пожаре в Харьковском национальном университете имени Каразина 13 января в 12:25. На место происшествия немедленно направили около 50 бойцов ГСЧС и несколько единиц специальной техники. На месте происшествия работал штаб по ликвидации пожара и оперативная группа ГУ ГСЧС в Харьковской области.

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Еще до прибытия спасателей сотрудники университета организовали эвакуацию студентов и преподавателей из здания. На свежий воздух самостоятельно вышли 300 человек.

В 13:00 пожар локализовали, а в 13:30 - полностью ликвидировали. Никто не погиб и не пострадал. Установлено, что возгорание произошло в подсобном помещении. Причина возгорания выясняется.

Напомним, ранее стало известно, что в Полтаве произошел пожар в отделении "Приватбанка", которое располагается на улице Шевченко в Шевченковском районе. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания.

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Место происшествия / kh.dsns.gov.ua

Место происшествия / kh.dsns.gov.ua