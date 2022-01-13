В Минздраве рассказали новую информацию о штамме "Омикрон"

Над Омикроном провели ряд новых научных исследований.

| Автор: Шароди Диана

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали новую информацию о штамме "Омикрон". Например, данный штамм чаще приводит к инфицированию в домашних условиях по сравнению со штаммом "Дельта".

Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Известно, что период инкубации у этой мутации вируса составляет около трех суток. Также "Омикрон" "помолодел" — если раньше средний возраст зараженных штаммом Дельта составлял 38 лет, то сейчас средний возраст составляет 30 лет.

Кроме того, у штамма Дельты был меньший риск повторного заражения, у Омикрона он возрос.

По данным ученых, "Омикрон" в 2,9 раза инфекционнее, чем "Дельта". То есть, новый штамм более заразен по сравнению с "Дельтой".

В странах, где уже обнаружили Омикрон, количество заражения на уровне сообщества происходит чаще.

Что известно о новом штамме "Омикрон" по предварительным результатам научных исследований / www.facebook.com/moz.ukr

Однако есть и положительные моменты — риск поступления в отделение экстренной помощи или госпитализации для "Омикрона" вполовину меньше, чем для "Дельты".

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Напомним, с 1 марта 2022 года Национальная служба здоровья Украины будет оценивать достижение уровня охвата полной иммунизацией вакцинами от COVID-19, и в зависимости от результатов медикам будут доплачивать.