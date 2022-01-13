Украинским врачам будут доплачивать за вакцинацию от COVID-19

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

С 1 марта 2022 года Национальная служба здоровья Украины будет оценивать достижение уровня охвата полной иммунизацией вакцинами от COVID-19, и в зависимости от результатов медикам будут доплачивать. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина".

По его словам, при достижении целевых значений один раз в квартал будет производиться доплата к ставке медицинских работников.

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Между тем, в Украине с начала вакцинации, которая стартовала 24 февраля 2021 года, первую дозу вакцины по состоянию на утро 13 января 2022 года получили 14 909 168 человек. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 152 238 человек, а 56 178 человек прошли ревакцинацию от коронавируса.

В Украине с начала пандемии и по состоянию на утро 13 января 2022 года было подтверждено 3 727 034 случая СOVID-19. Выздоровели 3 537 826 человек, а 97 928 – умерли от осложнений.

Напомним, ранее ученые сообщили, что инкубационный период при инфицировании новым штаммом коронавируса "Омикрон" составляет три дня, в то время как при инфицировании штаммом "Ухань" – пять дней, а "Дельта" – четыре дня.

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