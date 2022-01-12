Бустерная доза: Минздрав уточнил, что будет с COVID-сертификатом

После ревакцинации придется сгенерировать новый сертификат

Украинцы, которые уже прошли полный курс вакцинации и решили получить бустерную дозу вакцины, должны будут сформировать новый COVID-сертификат. Эта функция скоро появится в "Дие", рассказала в комментарии РБК-Украина заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

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"До того времени будет действовать сертификат о предварительной полной вакцинации. Обновленный цифровой COVID-сертификат, который вы сгенерируете после получения бустерной дозы вакцины против COVID-19, будет действовать 270 дней с даты ревакцинации", - собщила Карчевич.

Поскольку Минздрав разрешил делать бустерную прививку вакциной Moderna и Pfizer независимо от того, какими были первые две прививки, в новом сертификате будет указан именно тот препарат, которым сделана третья прививка.

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"В сертификате будет отображаться информация о последней введенной вакцине с указанием, что это третья прививка. Если, например, после базового курса вакциной CoronaVac вы сделаете ревакцинацию вакциной Comirnaty, в сертификате будет отображаться именно вакцина от производителя Pfizer", - подчеркнула Карчевич.

При этом чиновница уточнила, что такой подход позволит украинцам, привитым китайской вакциной CoronaVac, после прививки бустером от Pfizer свободно путешествовать в те страны, где не признали китайскую вакцину.

Напомним, в Украине изменили схемы смешивания вакцин от COVID-19. Во второй раз не обязательно вакцинироваться тем же препаратом, что и в первый.

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