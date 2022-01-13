В Черновцах произошла стрельба возле супермаркета

На данный момент известно, что пострадал один мужчина, его госпитализировали.

Сегодня, 13 января, в Черновцах на улице Парковой возле супермаркета "Норма" произошла стрельба, в результате чего одного мужчину госпитализировали, сообщило местное издание "Чернівецький луч".

В сообщении говорится, что было слышно два выстрела. На фотографии возле автомобиля пострадавшего мужчины видна кровь.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Место преступления оцепили правоохранители.

По данным издания "Чернівецький луч", которое ссылается на собственные источники, правоохранители уже установили личности стрелков. На момент написания этой новости полиция еще не прокомментировала данное происшествие.

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Напомним, ранее стало известно, что в Киеве мужчина устроил стрельбу на улице Героев Днепра из-за сделанного ему замечания. Злоумышленника разозлило, что ему не разрешают публично материться.

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Место происшествия / promin.cv.ua

Место происшествия / promin.cv.ua

Место происшествия / promin.cv.ua

Место происшествия / promin.cv.ua