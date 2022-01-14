В Украине четвертый день подряд увеличивается количество новых случаев COVID

Всего с начала пандемии в Украине подтверждено более 3,7 млн случаев коронавируса.

В Украине в среду, 12 января, медики зафиксировали 10 476 новых случаев COVID-19, сообщила в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения. Четвертый день подряд в нашей стране увеличивается количество новых случаев коронавируса.

Состояние здоровья 1 656 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их отправили в больницы.

Больше всего новых случаев болезни в среду зафиксировали в Киеве (1193) и во Львовской области (1001). Меньше всего – в Кировоградской (71) и Херсонской (92) областях.

Всего с начала пандемии в Украине уже подтверждено 3 737 510 случаев СOVID-19. Выздоровели 3 545 111 человек (7 285– за минувшие сутки), а 98 068 – умерли от осложнений (140 – за минувшие сутки). Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 197 703 человека.

Вакцинацию 13 января проводили 811 мобильных медицинских бригад, 3 234 пункта вакцинации и 440 центров вакцинации населения.

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Напомним, ранее ученые сообщили, что инкубационный период при инфицировании новым штаммом коронавируса "Омикрон" составляет три дня, в то время как при инфицировании штаммом "Ухань" – пять дней, а "Дельта" – четыре дня.

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