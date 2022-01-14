Украина и Грузия станут членами НАТО, - генсек

В НАТО возмущены поведением России

Ранее НАТО приняло решение о приеме Украины и Грузии в свои ряды, но дата их вступления в организацию пока не определена. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью La Repubblica.

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"Украина уже подала заявку на членство и мы решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации вооруженных сил по нашим стандартам. В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами, но мы не устанавливали, когда именно", - заявил Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что Украина вправе самостоятельно решать, следует ли ей вступать в НАТО или нет. По его словам, РФ не имеет права вмешиваться в этот вопрос.

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В то же время Столтенберг возмутился позицией России по украинскому вопросу.

"Они оккупировали часть Украины – Крым, контролируют Донбасс при поддержке сепаратистов, а потом хотят заставить нас принять юридически обязывающий договор, который бы нарушил национальный суверенитет (Украины, - ред.)", - сказал генсек НАТО.

Напомним, на переговорах Россия-НАТО Кремлю отказали в его требованиях. НАТО не будет закрывать "двери" для новых членов и отводить войска из Восточной Европы.

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