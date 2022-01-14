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Кибератаку на украинские госсайты назвали самой мощной за 4 года

В Госспецсвязи оценили масштабы кибератаки на госсайты, которую совершили в ночь с 13 на 14 января.
 |  Автор: Шароди Диана
Кибератаку на украинские госсайты назвали самой мощной за 4 года
В Украине решается вопрос об открытии дела по факту кибератаки на сайты госорганов / Иллюстративное фото / depositephotos.com

В Украине в ночь с 13 на 14 января произошла наиболее масштабная хакерская атака на сайты госорганов. На данный момент на государственном уровне решается вопрос об открытии уголовного производства. 

Данная хакерская атака является одной из самых мощных за последние 4 года. 

Об этом заявил заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора во время брифинга в пятницу, 14 января. 

"К сожалению, можем констатировать, что за последние четыре года - это самая мощная атака. По крайней мере, учитывая ее охват",

— констатировал Жора.

На данный момент, по словам чиновника, идет расследование — специалисты устанавливают, откуда точно была организована и направлена кибератака. 

Сообщается, что к выяснению деталей подключились международные партнеры.

"Хочу заметить, что наши международные партнеры предложили нам помощь в расследовании этого инцидента. Мы с ними активно взаимодействуем", 

— заявил заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора во время брифинга в пятницу.

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Напомним, из-за кибератаки перестали функционировать портал "Дия", а также сайты МОН, ГСЧС, МИД и ряд других. Приложение "Дия" работает стабильно.

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