Готовы помочь: ЕС отреагировал на кибератаку против Украины

В ЕС не решились назвать автора кибератаки, но заявили, что "могут представить", кому это нужно

Европейский союз осуждает кибератаки, которым сегодня подверглась Украина, и готов помочь Киеву. Об этом в общении с журналистами заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, пишет "Европейская правда".

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"В это утро мы узнали о кибератаках против Украины. Это заслуживает строжайшего осуждения. Мы утром созвали срочное совещание послов политического комитета, чтобы подумать, как реагировать и какую техническую помощь мы можем предложить Украине, чтобы усилить устойчивость перед такими атаками", - сказал Боррель.

По его словам, ЕС намерен мобилизовать все свои ресурсы, чтобы оказать Украине помощь в преодолении последствий атаки. Также он признался, что в ЕС "знали, что это может произойти", но затруднился назвать вероятного организатора атаки.

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"Я не могу никого обвинять, поскольку у меня нет доказательств, но мы можем представить", - заявил глава дипломатии ЕС.

Напомним, в ночь на 14 января хакеры взломали сайты ряда министерств и других органов власти Украины. При этом злоумышленники разместили на взломанных сайтах сообщения провокационного характера, явно и нарочито указывающие на польских хакеров.

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