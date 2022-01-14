Зеленский и Алиев решили создать транспортный коридор из 4 стран

Помимо Украины и Азербайджана к проекту хотят подключить Грузию и Молдову

Украина и Азербайджан намерены создать международный транспортный коридор, который также будет включать Грузию и Молдову. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

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Отмечается, что в пятницу, 14 января, в Киеве состоялась встреча президентов Украины и Азербайджана, на которой в частности обсуждались планы сотрудничества в сфере международных автомобильных, железнодорожных и воздушных перевозок.

"Мы будем и в дальнейшем работать над рядом перспектив. Среди прочего это и создание транспортного коридора, который объединяет Украину, Азербайджан, Грузию, Молдову", - сообщил Зеленский.

Напомним, Зеленский и Джонсон обсудили ситуацию на границе Украины. Президент вновь поблагодарив премьер-министра Великобритании за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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