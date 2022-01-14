Зеленский прокомментировал Декларацию между Украиной и Азербайджаном

Сегодня, 14 января, в Киеве состоялась встреча Владимира Зеленского с Ильхамом Алиевым.

Декларация, подписанная сегодня в Киеве, 14 января 2022 года, между президентами Украины и Азербайджана, закрепляет готовность поддержки суверенитета, территориальной целостности и противодействия гибридным угрозам. Такое заявление во время совместного с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым брифинга сделал президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы закрепляем готовность предоставлять поддержку суверенитета, территориальной целостности наших государств и народов в международных признанных границах, совместно противодействовать гибридным угрозам, желанием обеспечить мир и стабильность в Черноморском и Каспийском регионах и за его пределами", - сказал Зеленский.

По его словам, подписание Декларации говорит о том, что у Украины и Азербайджана одинаковые взгляды на вызовы современности.

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Напомним, Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым также заявил, что Украина и Азербайджан намерены создать международный транспортный коридор, который будет включать в том числе Грузию и Молдову.

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