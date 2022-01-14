На Закарпатье второй день подряд происходит землетрясение

Эпицентр этого землетрясения находился в 12 км на восток от города Ужгород.

Сегодня, 14 января 2022 года, в Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 1,3 балла по шкале Рихтера, сообщил Главный Центр специального контроля. Второй день подряд на Закарпатье фиксируют подземные толчки.

В сообщении сейсмологов говорится, что эпицентр этого землетрясения находился в 12 км на восток от города Ужгород на глубине 2 км. По классификации землетрясений, оно относится к не ощутимым.

Нужно отметить, что вчера, 13 января, в Закарпатской области тоже произошло землетрясение. Его магнитуда по шкале Рихтера составила 1,5 балла. При этом в 2020-2022 годах в районе Ужгорода произошло 6 землетрясений.

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Напомним, что в конце декабря 2021 года в Румынии произошло землетрясение, толчки которого ощущались в Украине. Сила подземных толчков составила 3,7 балла.

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