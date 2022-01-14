В центре Подольска мужчина совершил акт самосожжения

В Одесской области мужчина облился горючей жидкостью и поджег себя

В городе Подольск Одесской области 37-летний местный житель совершил акт самосожжения на одной из центральных улиц города. Об этом пишет местное издание "Думская".

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"Как сообщают очевидцы, предварительно мужчина облился горючим. Причины такого поступка пока неизвестны. Фигурант мог действовать под воздействием наркотиков", - говорится в сообщении.

По информации издания, сотрудники охранной фирмы, которые находились рядом, потушили мужчину. С места происшествия его увезла скорая. О состоянии пострадавшего пока ничего не известно.

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