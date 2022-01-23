На Закарпатье учительница на уроке несколько раз ударила ученика

Родители мальчика отказались от написания заявления и сообщили, что претензий у них нет.

На Закарпатье учительница несколько раз ударила ученика / Скриншот видео ГУ Нацполиции в Закарпатской области

В одной из школ Раховского района Закарпатской области учительница во время урока несколько раз ударила ученика рукой по голове. Полиция по данному факту открыла уголовное производство, сообщил Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Правоохранители узнали об этом инциденте во время мониторинга Сети. На видео зафиксировано, как во время урока между учительницей и малолетним учеником произошел конфликт. Женщина несколько раз ударила ученика рукой по голове.

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Полицейские зарегистрировали это событие и немедленно начали проверку. Информация подтвердилась. Родители мальчика отказались от написания заявления и сообщили, что претензий у них нет. За медицинской помощью они не обращались.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса Украины (Умышленное нанесение удара, побоев или совершение других насильственных действий, причинивших физическую боль и не причинившую телесных повреждений, или совершенных с целью запугивания потерпевшего).

Напомним, ранее стало известно, что в Днепре учительница начальных классов употребляла алкоголь во время уроков.

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