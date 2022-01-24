Сутки в ООС: 10 обстрелов, один военный получил ранение

Восемь раз оккупанты применяли оружие, запрещенное Минскими соглашениями.

За прошедшие сутки, 23 января, боевики совершили 10 обстрелов на Донбассе. Один украинский военнослужащий был ранен. Подробности об обстановке в регионе передает пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.

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Так, у Водяного противник стрелял четыре раза, используя минометы калибра 120 и 82 мм с гранатометами различных систем.

В это же время в направлении Попасной огонь велся дважды из минометов 120-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А в направлении Катериновки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Также стреляли неподалеку Новозвановки и на окраинах Причепиловки. У первого населенного пункта оккупанты применяли артиллерию калибра 122 мм, а у второго – противотанковые гранатометы с крупнокалиберными пулеметами.

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В результате действий боевиков один украинский военный был ранен. Он находится в медучреждении в удовлетворительном состоянии.

Отмечается, что военнослужащие отвечали на действия противника ответным огнем.

Напомним, ранее в Госдепе США разрешили своим дипломатам покинуть Украину. Отъезд членов их семей является обязательным.

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