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Сутки в ООС: 10 обстрелов, один военный получил ранение
За прошедшие сутки, 23 января, боевики совершили 10 обстрелов на Донбассе. Один украинский военнослужащий был ранен. Подробности об обстановке в регионе передает пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.
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Так, у Водяного противник стрелял четыре раза, используя минометы калибра 120 и 82 мм с гранатометами различных систем.
В это же время в направлении Попасной огонь велся дважды из минометов 120-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А в направлении Катериновки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Также стреляли неподалеку Новозвановки и на окраинах Причепиловки. У первого населенного пункта оккупанты применяли артиллерию калибра 122 мм, а у второго – противотанковые гранатометы с крупнокалиберными пулеметами.
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В результате действий боевиков один украинский военный был ранен. Он находится в медучреждении в удовлетворительном состоянии.
Отмечается, что военнослужащие отвечали на действия противника ответным огнем.
Напомним, ранее в Госдепе США разрешили своим дипломатам покинуть Украину. Отъезд членов их семей является обязательным.
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