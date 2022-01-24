Украинцы теперь могут потратить "ковидную тысячу" на лекарства

Деньги необходимо потратить в течение 4 месяцев с момента начисления, иначе они возвращаются обратно государству.

С сегодняшнего дня, 24 января, украинцы, в возрасте от 60 лет могут купить за "тысячу Зеленского" в рамках государственной программы "еПоддержка" рецептурные и безрецептурные препараты в аптеке.

Деньги необходимо потратить в течение 4 месяцев с момента начисления, иначе они возвращаются обратно государству.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в ближайшем времени будет рассмотрено расширение программы "еПоддержка" на детей от 12 до 17 лет.

Уже оформлено соответствующее протокольное поручение в Кабмине. Подросткам от 14 до 17 лет также будут начислять деньги. Потратить их можно будет на оплату проживания в общежитии, прохождение пробного ВНО, на покупку книг и спортинвентаря.

Между тем, с начала пандемии в Украине уже подтверждено 3 870 370 случаев СOVID-19. Выздоровели 3 585 338 человек, а 99 282 – умерли от осложнений. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 466 084 человека.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил, чем "Омикрон" отличается от других штаммов коронавируса.

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