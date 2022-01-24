Под Киевом в ДТП погибли четыре человека

На месте ДТП работают правоохранители из Следственного управления полиции Киевской области.

Сегодня утром, 24 января, в Киевской области в селе Калиновка Фастовского района на трассе Киев-Одесса произошло ДТП с участием легкового автомобиля Daewoo и грузовика Мercedes-Benz. В результате погибли 4 человека, сообщил Отдел коммуникации полиции Киевской области.

Это смертельное ДТП произошло примерно в 08:20. По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением и врезался в грузовик Мercedes-Benz, который стоял на обочине. В результате водитель Daewoo и три его пассажира погибли на месте.

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Сейчас на месте ДТП работают правоохранители из Следственного управления полиции Киевской области. После установления всех обстоятельств этого ДТП, правоохранители дадут ему надлежащую правовую квалификацию.

Напомним, ранее стало известно, что в Запорожской области в результате дорожной аварии погибли 3 человека, а еще одного госпитализировали.

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Место ДТП / kv.npu.gov.ua

Место ДТП / kv.npu.gov.ua