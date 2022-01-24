Госдеп США объяснил, почему семьи дипломатов покинули Украину

Причина - рост возможной военной эскалации в Украине со стороны России.

Госдепартамент США потребовал, чтобы члены семей американских дипломатов уехали из Украины из-за роста угрозы вторжения со стороны России. Об этом говорится в заявлении Госдепа.

"Верим ли мы, что российское вторжение неизбежно? Как сказал президент Байден, военные действия России могут начаться в любой момент… Относительно намерений президента Путина, мы не знаем, или он уже решил вторгнуться, но он наращивает военный потенциал вдоль границ Украины, чтобы иметь такой вариант в любое время", - заявил Госдепартамент США.

Госдеп назвал эвакуацию семей дипломатов мерами предосторожности, которые необходимо принять для безопасности граждан США. При этом Посольство США в Киеве продолжает работать.

В МИД Украины решение о выезде американских дипломатов и членов их семей назвали преждевременны.

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Ранее стало известно, что Великобритания начала эвакуировать часть своих дипломатов из Украины. Причина такого решения – обострение ситуации вокруг Украины из-за возможного вторжения России.

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