Британия начала эвакуировать своих дипломатов из Украины

Страну покинут не все, а лишь некоторые сотрудники посольства.

Великобритания начала эвакуировать из Киева своих дипломатов из-за угрозы обострения обстановки в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе британского правительства.

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По имеющейся информации, было решено эвакуировать не всех, а лишь некоторых сотрудников посольства Великобритании в Киеве.

"Некоторые работники посольства будут эвакуированы из Киева в качестве ответа на растущую угрозу со стороны России", – сказано в сообщении.

В это же время подчеркивается, что британское посольство будет открытым и продолжит функционировать в обычном режиме.

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Отметим, что на этом фоне в Евросоюзе не видят причин эвакуировать своих дипломатов из Украины. Однако ожидается, что госсекретарь США Энтони Блинкен объяснит причину такого решения.

Как сообщалось ранее, именно Госдеп США первым разрешил своим дипломатам покинуть Украину. Отъезд для членов их семей является обязательным.

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