Признание "ДНР" и "ЛНР" Стефанчук назвал шантажом РФ

Спикер ВРУ Руслан Стефанчук заявил, что признание суверенитета "ЛНР" и "ДНР", которое сейчас рассматривают на законодательном уровне в РФ — "путь в бездну".

| Автор: Шароди Диана

Глава Верховной Рады во время согласительного совета заявил, что тот факт, что Россия рассматривает признание незаконно созданных "Л/ДНР" — это попытка дестабилизировать ситуацию в Украине, а также попытка шантажа.

Об этом стало известно в ходе прямой трансляции согласительного совета 24 января.

"Чтобы иметь международную поддержку и признание, следует беспокоиться, прежде всего, об экономическом благополучии собственных граждан. Все остальное приведет к санкциям и другим неприятностям. Мой совет — действовать в правовом поле, соблюдать международные соглашения, а посягать на территориальную целостность соседних государств — это путь в бездну",

— сказал Руслан Стефанчук.

Кроме того, спикер ВРУ предложил обратиться в ООН, Европарламент, правительства и парламенты иностранных государств, с просьбой к мировому сообществу принять какие-то меры, чтобы не допустить шантаж РФ.

"Этот проект постановления уже подготовлен. Он подписан руководством Совета. Я обращаюсь к лидерам фракций, чтобы вы могли зарегистрировать его, чтобы завтра могли проголосовать",

— констатировал Руслан Стефанчук.

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Напомним, в Министерстве иностранных дел России прокомментировали информацию издания Bloomberg о том, что президент Китая якобы попросил Путина не нападать на Украину. Российская чиновница подчеркнула, что подобной провокационной информации от Bloomberg в РФ не могли ожидать.