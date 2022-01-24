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Признание "ДНР" и "ЛНР" Стефанчук назвал шантажом РФ
Глава Верховной Рады во время согласительного совета заявил, что тот факт, что Россия рассматривает признание незаконно созданных "Л/ДНР" — это попытка дестабилизировать ситуацию в Украине, а также попытка шантажа.
Об этом стало известно в ходе прямой трансляции согласительного совета 24 января.
"Чтобы иметь международную поддержку и признание, следует беспокоиться, прежде всего, об экономическом благополучии собственных граждан. Все остальное приведет к санкциям и другим неприятностям. Мой совет — действовать в правовом поле, соблюдать международные соглашения, а посягать на территориальную целостность соседних государств — это путь в бездну",
— сказал Руслан Стефанчук.
Кроме того, спикер ВРУ предложил обратиться в ООН, Европарламент, правительства и парламенты иностранных государств, с просьбой к мировому сообществу принять какие-то меры, чтобы не допустить шантаж РФ.
"Этот проект постановления уже подготовлен. Он подписан руководством Совета. Я обращаюсь к лидерам фракций, чтобы вы могли зарегистрировать его, чтобы завтра могли проголосовать",
— констатировал Руслан Стефанчук.
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Напомним, в Министерстве иностранных дел России прокомментировали информацию издания Bloomberg о том, что президент Китая якобы попросил Путина не нападать на Украину. Российская чиновница подчеркнула, что подобной провокационной информации от Bloomberg в РФ не могли ожидать.