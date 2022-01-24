Одессит погиб, воруя электропровод

Труп нашли прямо на линии электропередач

В Одесской области мужчина погиб от удара током, когда пытался срезать провода с линии электропередач. Об этом пишет местное издание "Думская".

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"Мужчина 1992 года рождения погиб 21 января в селе Троицкое Подольского района от удара электротоком. Как сообщили в полиции, его тело нашли на высоковольтной линии", - пишет издание.

По мнению правоохранителей, причиной трагедии стала попытка срезать провода.

Напомним, на Черкасчине двое мужчин погибли в промышленном холодильнике. Они хотели взять по яблоку и задохнулись.

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