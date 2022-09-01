Из-за войны погибли десятки тысяч дельфинов – эколог

Военные сонары наносят страшный урон морским обитателям

В Одесской области море выбросило на берег мертвых дельфинов. Вероятнее всего, они погибли из-за активного использования гидролокаторов российским военным флотом. Об этом сообщил в Facebook эколог Иван Русев.

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На территории Национального парка "Тузловские лиманы" в прибрежной полосе нашли пятерых погибших дельфинов – двух белобочек и трех азовок. На другом участке побережья были найдены еще три белобочки.

По мнению экологов, животные погибли в конце июля, когда в регионе было много российских военных кораблей и подводных лодок.

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"В результате использования гидролокаторов (сонаров) создаются мощные звуки, которые негативно влияют на здоровье животных: дельфины попадают в зону облучения навигационных приборов судов, что выводит из строя их органы навигации и эхолокации, они получают мощную акустическую травму. Такая бешеная нагрузка черноморского региона гидролокаторами, привела к очередной гибели дельфинов", – рассказал Русев.

При этом он отметил, что на берег волны выбрасывают лишь незначительное количество погибших дельфинов, большинство трупов опускаются на морское дно.

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"Они не доступны для обнаружения и подсчета с берега, поэтому мы считаем, что за время войны российских варваров против Украины уже погибли десятки тысяч дельфинов", – добавил эколог.

Напомним, военные рассказали, что происходит на юге. События очевидно перешли на новый этап, украинские войска наносят врагу тяжелые потери.

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