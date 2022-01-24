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В Запорожье эвакуировали тысячи детей из-за анонимного сообщения о минировании

В Запорожье аноним сообщил о минировании всех школ и детсадов.
 |  Автор: Шароди Диана
В Запорожье эвакуировали тысячи детей из-за анонимного сообщения о минировании
Сообщение о минировании поступило анонимно на почту СБУ / Иллюстративное фото / npu.gov.ua

Это уже не первая провокация за последнее время, тем не менее, по закону, на информацию о минировании должны реагировать безотлагательно и проводить проверки. 

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Из школ и детских садов эвакуированы тысячи детей и сотрудников детских заведений, сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Запорожской области в понедельник. 

"Учащиеся и персонал учебных заведений эвакуированы. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, работники взрывотехнического управления, кинологи и другие профильные службы. Продолжается проверка",

— сказано в сообщении.

Известно, что информация о минировании коснулась всех без исключения учебных заведений. 

Сообщается, что информацию о заминировании прислали на электронную почту колл центра Службы безопасности Украины анонимно. 

Отметим, в Харькове "заминировали" все школы. В четверг, 20 января, в СБУ сообщили о том, что во всех школах Харькова заложена взрывчатка.

Кроме того, житель Мелитополя совершил серию "минирований" по городу. Теперь ему, согласно УК Украины, грозит до 6 лет лишения свободы.

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Напомним, в Ровно правоохранители обследуют все школы города и их прилегающие территории из-за анонимного сообщения о "минировании". Подобное сообщение касательно минирования всех школ города сегодня зафиксировали еще и в Харькове. 

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