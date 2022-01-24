70% сообщений о минировании поступают из России и Беларуси, — МВД

Денис Монастырский прокомментировал такой всплеск фейковой информации о минировании в последнее время.

| Автор: Шароди Диана

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что поток ложной информации о минировании садиков, школ, вокзалов, аэропортов и других общественных объектов стоит напрямую связывать с Россией и Беларусью.

Читайте также: Эффективность системы МВД снизилась при Монастырском, - СМИ

Об этом пишет пресс-служба МВД.

Монастырский говорит — за последний месяц суммарно по стране насчитали более 500 сообщений о том, что в том или ином объекте заложена взрывчатка, но ничего из этого не подтвердилось.

Денис Монастырский считает, что ложная информация о заминировании является инструментом гибридной войны и применяется для того, чтобы заострить в обществе ситуацию.

"Прежде всего хочу сказать, что все, более 500 сообщений, оказались фейковыми. К сожалению, это означает, что минимизировать их в ближайшее время будет очень непросто, потому что это действительно один из инструментов гибридной войны",

— констатировал Денис Монастырский.

По данным чиновника, примерно 70% от всех сообщений поступают либо с оккупированных территорий, либо из РФ. Остальное — с Беларуси. И лишь одно сообщение — с территории Украины.

Напомним, в понедельник, 24 января, в Запорожье эвакуировали тысячи детей из-за анонимного сообщения о минировании. Это уже не первая провокация за последнее время, тем не менее, по закону, на информацию о минировании должны реагировать безотлагательно и проводить проверки.