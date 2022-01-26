В Украине продолжает увеличиваться количество новых случаев COVID

Всего с начала пандемии в Украине подтверждено более 3,9 млн случаев коронавируса.

В Украине во вторник, 25 января, медики зафиксировали 24 321 новый случай COVID-19, сообщила в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения. Это примерно на 5 тысяч случаев заболеваний больше, чем за предыдущие сутки.

Состояние здоровья 3 073 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

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Больше всего новых случаев болезни во вторник зафиксировали в Киеве (1919), во Львовской области (1886) и в Харьковской области (1506). Меньше всего – в Кировоградской области (121).

Всего с начала пандемии в Украине уже подтверждено 3 913 809 случаев СOVID-19. Выздоровели 3 596 715 человек (5 514 – за минувшие сутки), а 99 584 – умерли от осложнений (141 – за минувшие сутки). Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 519 768 человек.

Вакцинацию 25 января в нашей стране проводили 985 мобильных медицинских бригад, 3 227 пунктов вакцинации и 435 центров вакцинации населения.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил, чем "Омикрон" отличается от других штаммов коронавируса.

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Иллюстративное фото / facebook.com/moz.ukr